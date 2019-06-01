Для незрячих тюменцев организовали экскурсию в музее "Царская пристань"

| Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева | Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева

Экскурсию в музее "Царская пристань" провели для незрячих читателей филиала Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева — Специальной библиотеки для слепых 25 июня, сообщает библиотека.

Дом, в котором раньше находилась контора Западно-Сибирского пароходства и торговли купцов Игнатова и Курбатова, стал свидетелем событий 1917 года – отправки императора Николая II, его супруги и детей пароходом в Тобольск. Во дворе здания установлен крест и памятник в честь святых Царственных Страстотерпцев.

На "Царской пристани" незрячие и слабовидящие экскурсанты смогли руками "посмотреть" бюст государя, царский стол с отличительными символами рода Романовых – восемью главами львов, старинный чернильный прибор, клякспапир (приспособление полукруглой формы с промокательной бумагой) и многое другое.

Дом наполнен предметами конца XIX – начале XX века, которые собрал его хозяин инженер-гидролог и краевед Виктор Савченко. Старинная мебель, зеркала в резных рамах, деревянная камера-фотоаппарат, фортепиано с канделябрами, водолазное снаряжение – малый перечень того, к чему прикоснулись руки особых посетителей.