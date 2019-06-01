29 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на площади 400-летия Тюмени начнется городской фестиваль "Жара".

В Тюмени в 11 часов на площади 400-летия Тюмени начнутся мероприятия в рамках празднования Дня молодежи.

В Тюмени в 11 часов в детской библиотеке им. Константина Лагунова (ул. Тульская, 4/3) начнется фестиваль детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер".

В Тюмени в 11 часов на полигоне учебно-тренировочного центра ТВВИКУ на озере Андреевском начнется финал конкурса "Инженерная формула" Всероссийских соревнований подразделений инженерных войск АрМИ-2019.

В Тюмени в 13 часов в БЦ "Парус" (ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, 2 этаж, атриум) начнется лекция журналиста интернет-телеканала "Царьград" Андрея Афанасьева "История медиа. От эпохи Возрождения до консервативных СМИ XXI века".

В Тюмени в 16 часов в Тюменском президентском кадетском училище начнется церемония закрытия федеральной смены форума УТРО-2019.

В Тюмени в центре "Жемчужина Сибири" (45 км автодороги Богандинский – Червишево - Чаплык) пройдут чемпионат и первенство УФО по триатлону – спринт.

Этот день в истории:

1613 — во время премьеры "Генриха VIII" Шекспира сгорел театр Глобус.

1880 — Франция присоединила Таити.

1911 - спущен на воду первый русский дредноут — линкор "Севастополь".

1916 - в воздух поднялся первый самолет авиакомпании "Боинг".

1932 - в Ленинграде при больнице "Память 25 октября" открылся первый научно-практический институт переливания крови.

1964 - создан пульт дистанционного управления телевизором.

1973 - запущена Кольская АЭС, первая в мире атомная электростанция за Северным Полярным кругом.

2001 — Кофи Аннан переизбран Генеральным секретарём ООН на второй срок.

2007 — в США поступил в продажу первый iPhone