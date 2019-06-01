30 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на площади 400-летия Тюмени начнется открытый городской фестиваль "Жара".

В Тюмени на полигоне учебно-тренировочного центра ТВВИКУ на озере Андреевском пройдет финал конкурса "Безопасный маршрут" Всероссийских соревнований подразделений инженерных войск АрМИ-2019.

В с. Кулаково на трассе "Слинкин лог" пройдет чемпионат Росиии по автокроссу на грузовых автомобилях.

Этот день в истории:

1894 - открыт самый знаменитый лондонский мост — Тауэр-бридж.

1908 - в енисейской тайге в 80 км от Ванавары взорвалось таинственное небесное тело, получившее название "Тунгусский метеорит". Ударная волна опустошила площадь в 2 тыс. кв. км.

1920 - организована Всесоюзная книжная палата, ныне Российская книжная палата.

1964 - получены первые фотографии Луны с близкого расстояния.

1994 - в России завершена чековая приватизация.

1997 - в Великобритании выходит первая книга о Гарри Поттере - "Гарри Поттер и философский камень".