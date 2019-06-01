1 июля - события дня
| Фото: ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 11 часов в детской библиотеке им. Константина Лагунова (ул. Тульская, 4/3) начнется фестиваль детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер".
Этот день в истории:
1200 - в Китае изобретены солнцезащитные очки.
1862 - открыта Московская публичная библиотека.
1896 - на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль.
1911 - польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово "витамин" при описании определенных химических ингредиентов для оздоровительной диеты.
1917 - в России впервые выполнен переход на летнее время.
1964 - началось строительство нефтепровода Шаим - Тюмень.
1998 - в Российской Федерации восстановлен орден Андрея Первозванного.