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1 июля - события дня

Общество, 18:00 30 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в детской библиотеке им. Константина Лагунова (ул. Тульская, 4/3) начнется фестиваль детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер".

Этот день в истории:

1200 - в Китае изобретены солнцезащитные очки.

1862 - открыта Московская публичная библиотека.

1896 - на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль.

1911 - польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово "витамин" при описании определенных химических ингредиентов для оздоровительной диеты.

1917 - в России впервые выполнен переход на летнее время.

1964 - началось строительство нефтепровода Шаим - Тюмень.

1998 - в Российской Федерации восстановлен орден Андрея Первозванного.

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