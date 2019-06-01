Александр Моор: комплексная застройка формирует комфортную городскую среду

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Комплексная застройка городских территорий - принципиальная политика региональной и муниципальной власти, направленная на создание комфортных условий для жизни людей. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки в жилой комплекс "Апрель" в Тюмени.

Глава региона осмотрел строящиеся на территории жилого комплекса спортплощадку и детсад на 260 мест, а также побывал в открывшемся на первом этаже одного из жилых домов участковом пункте полиции.

"Детский сад "Апрельский" планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2020 года. Строительство спортплощадки общей площадью более 6,2 тысячи квадратных метров с амфитеатром и сценой завершится к 1 июля 2019 года. Мы намерены безвозмездно передать ее в муниципальную собственность", - рассказал главе региона генеральный директор компании-застройщика АО "Партнер" Геннадий Разницын.

Участковый пункт полиции в ЖК "Апрель" - третий из открывшихся в регионе в 2019 году при поддержке губернатора и правительства Тюменской области, рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" начальник областного Управления МВД РФ генерал-майор Юрий Алтынов.

"Тюменская область вошла в десятку лучших регионов России по такому важному показателю, как доверие населения к органам внутренних дел. Наша общая цель - чтобы у тюменцев была возможность оперативно обратиться за помощью к своему участковому уполномоченному. Подобные пункты, оснащенные современным оборудованием, будут появляться и в других новых микрорайонах", - сказал Юрий Алтынов. Он отметил, что жители Тюменской области в целом положительно оценивают работу полиции. Об этом свидетельствуют результаты исследований общественного мнения.

Напомним, первые два современных участковых пункта полиции открылись в 2019 году в селе Кротово Аромашевского района и селе Лопазное Сладковского района. До конца года в регионе появятся еще 3 подобных объекта.

"Наличие участкового пункта полиции повышает привлекательность жилого массива. Когда участковый рядом, люди чувствуют себя в большей безопасности", - считает глава региона.

Александр Моор убежден, что одна из важнейших задач органов власти заключается в синхронизации строительства жилья, социальных объектов, дорожной инфраструктуры и благоустроенных общественных пространств.

"Именно такой смысл мы вкладываем в понятие комфортной городской среды. И это касается не только областного центра, но и всех населенных пунктов региона, где идет активное жилищное строительство", - подчеркнул губернатор.

Напомним, что накопленный в регионе опыт комплексной застройки территорий и создания комфортной среды для жизни людей высоко оценили руководители строительной отрасли и эксперты из Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана и России, участвовавшие в заседании Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ, которое состоялось в Тюмени 21 июня.

Евгений Бабенко