Тюменцы установили два рекорда массовым чтением "Конька-горбунка"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Массовое чтение сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" состоялось в рамках фестиваля "Жара" на площади 400-летия Тюмени 29 июня. Передавая книгу из рук в руки, сотни тюменцев вслух читали самое известное произведение писателя - уроженца Ишима.

В год юбилея сказки тюменцы совершили попытку выйти на мировой рекорд по количеству чтецов. Как отметил один из организаторов акции Денис Иванов, генеральный директор компании Digital Technology, попытка установить мировой рекорд повысит в России и других стран мира туристический интерес к Тюменской области.

Зафиксировать массовое чтение сказки в Тюмень прибыл эксперт российской и мировой версии справочника достижений.

"Последний подобный рекорд был поставлен в Индии несколько лет назад, где было около трех - четырехсот участников-чтецов, мы же решили эту планку преодолеть, - рассказал представитель международного агентства регистрации рекордов "Интер рекорд" Максим Прудников. - Для нового рекорда необходимо три с половиной тысячи чтецов".

Напомним, в 2019 году исполняется 185 лет со дня самой первой публикации сказки Петра Ершова в журнале "Библиотека для чтения". С тех пор произведение было переведено на 126 языков мира, а герой книги, Конек-горбунок, стал узнаваемым туристическим символом тюменского региона. В начале июня стрит-арт объект по мотивам сказки украсил опору моста по улице Челюскинцев областного центра.

Итог акции оказался впечатляющим - по подсчетам организаторов, в полуторачасовом чтении сказки приняли участие 1 тыс. 260 человек. "Эта цифра - безусловный рекорд для России, а также серьезная заявка на мировой рекорд по чтению Петра Ершова", - заметил Максим Прудников.

Соответствующие сертификаты были вручены главе Тюмени Роману Кухаруку и депутату Тюменской областной думы Эдуарду Омарову.

Николай Ступников