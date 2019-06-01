Александр Моор: день рождения Тобольска - праздник для всей Тюменской области

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Приносящую счастье подкову получил губернатор Тюменской области Александр Моор на праздновании Дня города в Тобольске. Перед этим глава региона прошел краткий курс профессионального мастерства в кузнице на Красной площади древней столицы Сибири.

"День рождения Тобольска - праздник не только для тех, кто родился в этом городе и связал с ним свою судьбу, но и для всех жителей Тюменской области. Тобольск сыграл огромную историческую роль в развитии региона и всей Сибири, в нашем настоящем и будущем. Не теряя самобытности и индивидуальности, город идет вперед", - сказал Александр Моор, поздравляя горожан с 432-й годовщиной основания Тобольска.

Правительство Тюменской области, администрация муниципалитета и компания СИБУР совместно реализуют масштабную программу развития городской "Тобольск-2020". Ни у кого нет сомнений, что эта программа будет полностью воплощена в жизнь. В результате город станет еще более благоустроенным и комфортным для жителей и гостей, отметил глава региона.

Напомним, в рамках реализации программы "Тобольск-2020" в городе предстоит построить и реконструировать более 40 объектов городской среды, образования, здравоохранения и спорта. Программа формировалась с учетом мнений и пожеланий тоболяков.

"Богатое историческое наследие и уникальный природный ландшафт, от которого просто захватывает дух - все это превращает Тобольск в туристический центр не только Тюменской области, но и всей России. В город с каждым годом приезжает все больше туристов, в том числе и из дальнего зарубежья. Я уверен, что вместе с тоболяками мы сможем реализовать весь потенциал города", - подчеркнул Александр Моор. Губернатор от всего сердца пожелал Тобольску и его жителям благополучия и процветания.

Древний Тобольск по праву гордится серьезными достижениями в промышленности и науке, культуре и искусстве, сказал глава города Максим Афанасьев. "Только в диалоге мы с вами можем определить ориентиры и приоритетные направления развития города", - обратился он к тоболякам.

Председатель Тобольской городской думы Андрей Ходасевич добавил, что в ближайшие годы в городе наряду с мощными промышленными площадками появятся новые значимые социальные объекты. Горожане станут свидетелями и участниками возрождения исторических памятников старого Тобольска.

"Благодаря тесному взаимодействию правительства Тюменской области, администрации города и компании СИБУР Тобольск с каждым годом преображается. В этом году мы уже ее просто заявляем о планах по реализации программы "Тобольск-2020", а показываем достигнутые результаты", - заявил член правления компании СИБУР, генеральный директор предприятий "ЗапСибНефтехим" и "СИБУР-Тобольск" Игорь Климов. Например, 30 июня в Тобольске начнет действовать Центр творческих инициатив - современное комфортное пространство для работы учреждений культуры. В мае в городе открылась площадка для стритбола, на которой уже проходят крупные соревнования.

Гуляя по Красной площади, Александр Моор, Максим Афанасьев и Игорь Климов побывали на фестивале национальных культур и традиций "Тобольск многонациональный". Почетные гости праздника посетили русское, татарское и армянское национальные подворья. На ярмарке "Тобольск - город мастеров" глава региона осмотрел выставку изделий декоративно-прикладного творчества, а на площадке "Тобольск спортивный" продемонстрировал свое мастерство в силовых видах спорта.

"Подкову, которую мне вручили в кузнечной мастерской на Красной площади, я оставлю Тобольску - на память и на счастье", - рассказал журналистам Александр Моор.

Отметим, что в рамках празднования Дня города вокруг Тобольского кремля развернулось множество интересных интерактивных площадок для семейного отдыха. На научно-познавательной площадке "Менделеев" юные горожане и их родители наблюдали за веселыми химическими опытами. Посетители площадки "Ремезов" стала главной точкой детской активности - ребятишек привлекали картонный лабиринт и мастер-классы.

На площадке "Профнавигатор" студенты Тобольского многопрофильного техникума, рыбопромышленного техникума и медицинского колледжа им. В. Солдатова знакомили юных тоболяков с увлекательным миром профессий.

Рабочая поездка губернатора Тюменской области в Тобольск завершилась совещанием в городской администрации, на котором обсуждались актуальные задачи по развитию города.

Евгений Бабенко