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Александр Моор: день рождения Тобольска - праздник для всей Тюменской области

Губернатор, 16:08 29 июня 2019

Фото ИА «Тюменская линия»

Приносящую счастье подкову получил губернатор Тюменской области Александр Моор на праздновании Дня города в Тобольске. Перед этим глава региона прошел краткий курс профессионального мастерства в кузнице на Красной площади древней столицы Сибири.

"День рождения Тобольска - праздник не только для тех, кто родился в этом городе и связал с ним свою судьбу, но и для всех жителей Тюменской области. Тобольск сыграл огромную историческую роль в развитии региона и всей Сибири, в нашем настоящем и будущем. Не теряя самобытности и индивидуальности, город идет вперед", - сказал Александр Моор, поздравляя горожан с 432-й годовщиной основания Тобольска.

Правительство Тюменской области, администрация муниципалитета и компания СИБУР совместно реализуют масштабную программу развития городской "Тобольск-2020". Ни у кого нет сомнений, что эта программа будет полностью воплощена в жизнь. В результате город станет еще более благоустроенным и комфортным для жителей и гостей, отметил глава региона.

Напомним, в рамках реализации программы "Тобольск-2020" в городе предстоит построить и реконструировать более 40 объектов городской среды, образования, здравоохранения и спорта. Программа формировалась с учетом мнений и пожеланий тоболяков.

"Богатое историческое наследие и уникальный природный ландшафт, от которого просто захватывает дух - все это превращает Тобольск в туристический центр не только Тюменской области, но и всей России. В город с каждым годом приезжает все больше туристов, в том числе и из дальнего зарубежья. Я уверен, что вместе с тоболяками мы сможем реализовать весь потенциал города", - подчеркнул Александр Моор. Губернатор от всего сердца пожелал Тобольску и его жителям благополучия и процветания.

Древний Тобольск по праву гордится серьезными достижениями в промышленности и науке, культуре и искусстве, сказал глава города Максим Афанасьев. "Только в диалоге мы с вами можем определить ориентиры и приоритетные направления развития города", - обратился он к тоболякам.

Председатель Тобольской городской думы Андрей Ходасевич добавил, что в ближайшие годы в городе наряду с мощными промышленными площадками появятся новые значимые социальные объекты. Горожане станут свидетелями и участниками возрождения исторических памятников старого Тобольска.

"Благодаря тесному взаимодействию правительства Тюменской области, администрации города и компании СИБУР Тобольск с каждым годом преображается. В этом году мы уже ее просто заявляем о планах по реализации программы "Тобольск-2020", а показываем достигнутые результаты", - заявил член правления компании СИБУР, генеральный директор предприятий "ЗапСибНефтехим" и "СИБУР-Тобольск" Игорь Климов. Например, 30 июня в Тобольске начнет действовать Центр творческих инициатив - современное комфортное пространство для работы учреждений культуры. В мае в городе открылась площадка для стритбола, на которой уже проходят крупные соревнования.

Гуляя по Красной площади, Александр Моор, Максим Афанасьев и Игорь Климов побывали на фестивале национальных культур и традиций "Тобольск многонациональный". Почетные гости праздника посетили русское, татарское и армянское национальные подворья. На ярмарке "Тобольск - город мастеров" глава региона осмотрел выставку изделий декоративно-прикладного творчества, а на площадке "Тобольск спортивный" продемонстрировал свое мастерство в силовых видах спорта.

"Подкову, которую мне вручили в кузнечной мастерской на Красной площади, я оставлю Тобольску - на память и на счастье", - рассказал журналистам Александр Моор.

Отметим, что в рамках празднования Дня города вокруг Тобольского кремля развернулось множество интересных интерактивных площадок для семейного отдыха. На научно-познавательной площадке "Менделеев" юные горожане и их родители наблюдали за веселыми химическими опытами. Посетители площадки "Ремезов" стала главной точкой детской активности - ребятишек привлекали картонный лабиринт и мастер-классы.

На площадке "Профнавигатор" студенты Тобольского многопрофильного техникума, рыбопромышленного техникума и медицинского колледжа им. В. Солдатова знакомили юных тоболяков с увлекательным миром профессий.

Рабочая поездка губернатора Тюменской области в Тобольск завершилась совещанием в городской администрации, на котором обсуждались актуальные задачи по развитию города.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» ﻿

Евгений Бабенко

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