Военные инженеры из Ростовской области стали лучшими во всеармейском этапе "Безопасный маршрут" в Тюмени

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Команда 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа (Ростовская область) выиграла всеармейский конкурс "Безопасный маршрут" в рамках АрМИ-2019 в Тюмени. Победители представят Россию на международном этапе, который пройдет на полигоне учебно-тренировочного центра Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ) в августе.

Серебро завоевала команда ТВВИКУ, бронза досталась 45-й отдельной инженерной бригаде Западного военного округа (п. Нахабино, Московская область).

В "Безопасном маршруте" по итогам прохождения трассы и выполнения задач лучшие расчеты получили дипломы, статуэтки и памятные призы. Лучшим инженерно-штурмовым подразделением стало подразделение от первой гвардейской инженерно-саперной бригады центрального подчинения города Мурома из Владимирской области. Лучшим расчетом тяжелого механизированного моста - экипаж ТММ-3 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа (Ростовская область), лучшим экипажем путепрокладчика - экипаж БАТ-2 63-й отдельного морского инженерного полка Северного флота (Мурманская область). Лучшим среди инженерных машин разграждения - экипаж ТВВИКУ.

В тюменской команде "Безопасный маршрут" прокладывали 19 курсантов училища и военнослужащих по контракту под командованием начальника штаба батальонного обеспечения учебного процесса майора Сергея Зозули. В состав штурмовиков вошли пять человек инженерно-штурмового подразделения, которые получают в училище высшее образование по специализации.

Ирина Кургузова