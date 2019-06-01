АрМИ - это гордость России, считают зрители

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Финал "Безопасного маршрута" АрМИ-2019 в Тюмени на фото

Всеармейские игры АрМИ-2019 показали боевую мощь зрителям. Посетители полигона "Андреевский" поделились впечатлениями о финале конкурса "Безопасный маршрут", который проходил в Тюмени 30 июня.

"Первое мое впечатление - это гордость! У нас такая техника, такие ребята боевые - чувствуется мощь России. Очень нравится организация события - просто на высшем уровне. Это сразу заметно, уже даже на въезде. Еще вчера я обратила внимание, как все масштабно: летают вертолеты и так далее", - оценила зрительница Наталья.

Тюменка Ольга рассказала, что пришла на трибуну позже старта. Зрителей так много, что из-за людей мало что видно. Но она увидела главное - волю к победе родной команды.

"Я сама когда-то служила в армии, здесь, на Андреевском. Меня переполняют эмоции. Видела, что ТВВИКУ вышли вперед, я за них очень рада!", - поделилась впечатлениями Ольга.

Многие зрители пришли на состязания военных второй день подряд. Это событие нельзя было пропустить, считают тюменцы.

"Нам очень понравилась военная техника. Вчера ходили всей семьей и сегодня не могли пропустить такое зрелищное мероприятие", - рассказала тюменка Татьяна.

Финал "Безопасного маршрута" посетили более 5 тыс. человек. Для гостей АрМИ-2019 работала ярмарка Военторга и выставка военной техники.

Как сообщил директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Дмитрий Грамотин, чтобы зрителям было интересно посещать такие мероприятия, для болельщиков необходимо создавать условия. Именно это сделали организаторы этапов АрМИ в Тюмени.

Напомним, победителем в всеармейских игр в дисциплине "Безопасный маршрут" стала команда Южного военного округа. Они представят Россию на международных АрМИ-2019.

Светлана Рядинская