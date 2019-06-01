"Безопасный маршрут": выиграть серебро тюменской команде помогли родные стены

| Фото: function.mil.ru | Фото: function.mil.ru

Завоевать серебро во всеармейском конкурсе "Безопасный маршрут" в рамках АрМИ-2019 команде Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова помогли родные стены.

Так прокомментировал награду капитан команды, начальник штаба батальонного обеспечения учебного процесса майор Сергей Зозуля.

"На этапе возведения тяжелого механизированного моста тюменские военные вырвались вперед, но подвела техника, - пояснил он. - У второго автомобиля из комплекта ТММ не вышел опорный цилиндр, хотя накануне и перед стартом все машины проверяли. Опускать мостовые опоры было нельзя, чтобы не допустить опрокидывание. Была вероятность, что задачу вообще не выполним из-за неисправности, но обошлось - недаром говорят, что дом помогает".

Напомним, всеармейский конкурс "Безопасный маршрут" в рамках АрМИ-2019 в Тюмени выиграла команда 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа (Ростовская область). Победители представят Россию на международном этапе, который пройдет на полигоне учебно-тренировочного центра Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ) в августе. Бронза досталась 45-й отдельной инженерной бригаде Западного военного округа (п. Нахабино, Московская область).

Ирина Кургузова