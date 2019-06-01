Сотрудники МЧС выявили пять нарушений в ходе проверок оздоровительных лагерей

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пять нарушений выявили сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области в ходе проверок детских оздоровительных лагерей. В настоящее время все нарушения устранены, сообщили в ведомстве.

Всего летом 2019 года в регионе работают 598 лагерей с дневным пребыванием детей, 13 загородных оздоровительных лагерей, 25 профильно-тематических лагерей и 13 палаточных лагерей. В июне спасатели провели 13 плановых и 4 внеплановых проверок на соответствие требованиям правил пожарной безопасности.

В ходе проверок особое внимание инспекторы уделяют содержанию зданий и помещений, путей эвакуации, состоянию электросетей, противопожарного водопровода, телефонной связи, первичных средств пожаротушения, исправности систем противопожарной защиты.

В июне сотрудники государственного надзора провели 720 практических тренировок по эвакуации и инструктажей о мерах безопасности с персоналом, 95 конкурсов, викторин детско-юношеского творчества на противопожарную тематику.

В июле в ходе второй смены в оздоровительных лагерях инспектора продолжат работу, направленную на профилактику возникновения чрезвычайных ситуаций.