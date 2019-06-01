Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий: полигоны ТВВИКУ – лучшие для АрМИ
Из трех полигонов страны, способных принимать инженерные этапы Армейских международных игр, два полигона Тюменского высшего военного инженерного командного училища выигрывают по уровню подготовки трассы, хорошим обзором для судей и зрителей, а также оптимальным ранжированием зон соревнований, трибун, выставки и общепита.
Такое мнение высказал начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий на пресс-подходе в рамках Всеармейского финала дисциплины "Безопасный маршрут" АрМИ-2019.
Год назад российские военные инженеры демонстрировали боевые навыки на полигоне 187-го межвидового регионального учебного центра инженерный войск в Волгоградской области, где находится третий полигон для соревнований инженерных войск. К слову, там же проходили учебную подготовку механики машин разграждения команды ТВВИКУ, оказавшиеся лучшим экипажем ИМР. Юрий Ставицкий отметил: в финальной эстафете все расчеты команд показали впечатляющие результаты.
"Прописанные нормативы команды выполнили выше в 2-2,5 раза – ребята ставят рекорды, очень четко проходят все трассы, соблюдая требования безопасности", – сказал генерал-лейтенант.
Начальник ТВВИКУ, генерал-майор Владимир Бузин заявил, что у команд-участниц видна высокая подготовка.
"Команда ТВВИКУ уступила по делу. Это основание для совершенствования навыков наших курсантов. Второе место – неплохо: на предыдущих соревнованиях мы заняли третье место. На лицо положительная динамика. Подтянуться надо на каждом этапе, и это в сумме даст результат", – сказал генерал-майор.
Форы у команды ТВВИКУ не было: подготовку трассы закончили за неделю до соревнований, потому на ней водители, механики и саперы лишь апробировали этапы, но команда не тренировалась до приезда коллег. К тренировкам военные инженеры приступили разом – на сборах за две недели до старта АрМИ-2019.
Командир команды 11-й отдельной инженерной бригады из Каменск-Шахтинского (Южный военный округ) гвардии сержант Денис Шевцов отметил, что экипажи команд тренируют свои элементы на трассе раздельно и каждый для себя улучшает результаты. Целостное прохождение трассы вся команда отрабатывает непосредственно на полигоне.
"В этот раз мы показали, что у нас лучшая команда. Это всегда сложные эмоции. Сначала просто смотришь, как работают твои саперы, потом видишь, как тебя обгоняет команда, и ничего не можешь сделать. Когда доходит очередь до тебя, ты аккумулируешь все свои силы, пускаешься в гонку с головой, летишь и на автомате все выполняешь", – рассказал Денис Шевцов.
Напомним, команда 11-й отдельной инженерной бригады из Каменск-Шахтинского Ростовской области представила Южный военный округ на всеармейских играх, где значительно обошла соперников и вышла в финал АрМИ-2019. Год назад команда завоевала серебряный кубок Армейских международных игр.
Армейские международные игры-2019 по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" пройдут на полигоне "Андреевский" в августе. АрМИ – военно-спортивные состязания, организованные Минобороны РФ. В августе состязания военнослужащих пройдут в 10 странах, в том числе в Китае, России, Беларуси, Казахстане. В 2019 году военные соревнуются в 32 дисциплинах – на четыре больше, чем годом ранее.
Ирина Ромашкина