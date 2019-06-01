Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий: полигоны ТВВИКУ – лучшие для АрМИ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Из трех полигонов страны, способных принимать инженерные этапы Армейских международных игр, два полигона Тюменского высшего военного инженерного командного училища выигрывают по уровню подготовки трассы, хорошим обзором для судей и зрителей, а также оптимальным ранжированием зон соревнований, трибун, выставки и общепита.

Такое мнение высказал начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий на пресс-подходе в рамках Всеармейского финала дисциплины "Безопасный маршрут" АрМИ-2019.

Год назад российские военные инженеры демонстрировали боевые навыки на полигоне 187-го межвидового регионального учебного центра инженерный войск в Волгоградской области, где находится третий полигон для соревнований инженерных войск. К слову, там же проходили учебную подготовку механики машин разграждения команды ТВВИКУ, оказавшиеся лучшим экипажем ИМР. Юрий Ставицкий отметил: в финальной эстафете все расчеты команд показали впечатляющие результаты.

"Прописанные нормативы команды выполнили выше в 2-2,5 раза – ребята ставят рекорды, очень четко проходят все трассы, соблюдая требования безопасности", – сказал генерал-лейтенант.

Начальник ТВВИКУ, генерал-майор Владимир Бузин заявил, что у команд-участниц видна высокая подготовка.

"Команда ТВВИКУ уступила по делу. Это основание для совершенствования навыков наших курсантов. Второе место – неплохо: на предыдущих соревнованиях мы заняли третье место. На лицо положительная динамика. Подтянуться надо на каждом этапе, и это в сумме даст результат", – сказал генерал-майор.

Форы у команды ТВВИКУ не было: подготовку трассы закончили за неделю до соревнований, потому на ней водители, механики и саперы лишь апробировали этапы, но команда не тренировалась до приезда коллег. К тренировкам военные инженеры приступили разом – на сборах за две недели до старта АрМИ-2019.

Командир команды 11-й отдельной инженерной бригады из Каменск-Шахтинского (Южный военный округ) гвардии сержант Денис Шевцов отметил, что экипажи команд тренируют свои элементы на трассе раздельно и каждый для себя улучшает результаты. Целостное прохождение трассы вся команда отрабатывает непосредственно на полигоне.

"В этот раз мы показали, что у нас лучшая команда. Это всегда сложные эмоции. Сначала просто смотришь, как работают твои саперы, потом видишь, как тебя обгоняет команда, и ничего не можешь сделать. Когда доходит очередь до тебя, ты аккумулируешь все свои силы, пускаешься в гонку с головой, летишь и на автомате все выполняешь", – рассказал Денис Шевцов.

Напомним, команда 11-й отдельной инженерной бригады из Каменск-Шахтинского Ростовской области представила Южный военный округ на всеармейских играх, где значительно обошла соперников и вышла в финал АрМИ-2019. Год назад команда завоевала серебряный кубок Армейских международных игр.

Армейские международные игры-2019 по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" пройдут на полигоне "Андреевский" в августе. АрМИ – военно-спортивные состязания, организованные Минобороны РФ. В августе состязания военнослужащих пройдут в 10 странах, в том числе в Китае, России, Беларуси, Казахстане. В 2019 году военные соревнуются в 32 дисциплинах – на четыре больше, чем годом ранее.

Ирина Ромашкина