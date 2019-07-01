В Ишиме готовят к изданию книгу о блаженном Геннадии

| Фото: Геннадия Крамора, Ишимский музей | Фото: Геннадия Крамора, Ишимский музей

"Тайну блаженного Геннадия" откроет одноименная книга, которая готовится к изданию в Ишиме. Эта тайна, уверен автор книги-альбома редактор краеведческого альманаха "Коркина слобода", ученый секретарь "Ишимского музейного комплекса" Геннадий Крамор, особенно актуальна сегодня, в нашем суетном и бесчувственном XXI веке.

"Геннадий Николаевич Чернятьев был человеком, которого большинство ишимцев знало как Гену-дурачка, - рассказал он в беседе с корреспондентом "Тюменской линии". - Он был для нас городским сумасшедшим, блаженным, который ходил по городу, в странной одежде, в платочке, халатике".

А те, кто знал его получше – знал его как художника. Он рисовал вывески, объявления, оформлял книги отзывов. Его хорошо знали все городские библиотекари. Он мог часами сидеть в читальном зале и внимательно читать книги, перерисовывая картинки.

Но максимально полно он открывался для людей церковных, верующих. Они знали, что это был человек образованный, музыкальный, с удивительным художественным вкусом.

| Фото: Геннадия Крамора, Ишимский музей | Фото: Геннадия Крамора, Ишимский музей

"Большая часть его орнаментов была сделана для храмов не только Ишима, но и Омска, Тюмени, Тобольска, - пояснил Геннадий Крамор. - Конечно, большая часть работ сохранилась в Ишиме. Как художник-орнаменталист он просто поражает. Удивительная точность в каждой линии, самобытные орнаменты, которые он сам разрабатывал для оформления различных работ для храмов – информационные стенды, правила поведения в храме, символ веры, многолетие, списки тобольских и омских архиереев, обложки акафистов, других богослужебных книг. Таких книг тогда не хватало и их переписывали вручную в тетради, для которых Геннадий делал такие совершенно неповторимые обложки. Ни одна не повторяет другую. То, что нам удалось найти – это уникальные работы. Люди, которые знали его близко, уверены, что он был не просто городской сумасшедший, а блаженный, юродивый Христа ради".

Как заметил Геннадий Крамор, задача книги – в первую очередь рассказать о Геннадии Николаевиче Чернятьеве, как о своеобразном феномене небольшого провинциального города, который в какой-то степени определял его лицо, был его достопримечательностью, а с другой стороны показать его творчество. Треть книги будет посвящена только его орнаментам.

Орнамент, по оценке специалистов, - это творческий сплав природы и религии. Так коротко можно описать национальные, в том числе русские орнаменты. Это символическое описание мира. Элементы орнамента были не только украшением. Они несли смысловую и ритуальную нагрузки. Их можно не только рассматривать, но и читать. Очень часто это заговоры и обереги.

"Орнамент – это один из древнейших видов искусства, - считает и Геннадий Крамор, - он имеет культовый характер. Орнаментом всегда украшали предметы быта, одежды, которые были каким-то образом связаны с другим миром, пограничным. Это полы одежды, воротники, наличники, дверные проемы, иконы, иконостасы. И в этом смысле Геннадий Николаевич Чернятьев не случайно преуспел именно в искусстве орнамента. Орнамент – сродни молитве".

Книга-альбом "Тайна блаженного Геннадия" должна выйти к 20 сентября 2019 года, ко дню открытия выставки, посвященной 90-летию со дня рождения Геннадия Николаевича Чернятьева (1929-1995) – самобытного и блестящего художника.

| Фото: Геннадия Крамора, Ишимский музей | Фото: Геннадия Крамора, Ишимский музей

Повествование развернется на фоне панорамы повседневной жизни ишимцев 1950-1990-х годов, рассказанной ими же, поэтому эта книга будет интересна и полезна не только искусствоведам и историкам-религиоведам, но и всем, кто интересуется историей родного края – Приишимья и Тюменской области.

Формат книги – 285х220 мм (почти как лист А4), она выходит в твердом переплете, объем – 184 страницы, треть из которых – цветные репродукции изумительных, неповторимых, изощренных и изящных орнаментов Геннадия. Большинство публикуются впервые.

"Выйдет ли книга в свет – зависит от каждого из нас, - отмечает автор книги-альбома редактор краеведческого альманаха "Коркина слобода" Геннадий Крамор. - Приобрести ее можно будет только по предзаказу, и если мы наберем необходимую сумму! Для этого надо собрать 200 заявок - до августа 2019 года. Просим не откладывать свое желание в долгий ящик."

Для оформления заявки нужно либо связаться с автором в личном сообщении во Вконтакте, либо прийти в любой из корпусов Ишимского музейного комплекса (ул. Ленина, 62; ул. Советская, 30; ул. Луначарского, 62, телефон 8 (3455) 16 00 37), внести паевой взнос и оставить свои координаты для получения книги и приглашения на открытие выставки, которое запланировано на 20 сентября 2019 года.

Борис Олейник