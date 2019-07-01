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Начало июля в Тюмени обещает быть теплым

Общество, 11:58 01 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Наступившая неделя порадует горожан теплом. С 1 по 7 июля в Тюмени ожидается до 24 градусов тепла, однако в отдельные дни возможен дождь.

Как сообщает центр Фобос, регион будет находиться под влиянием согретого Гольфстримом атлантического воздуха. Поэтому пройдут дожди, а температурный режим окажется умеренно теплым.

1 и 2 июля в Тюмени ожидается переменная облачность и до 24 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 16.

3 и 4 июля максимальная дневная температура воздуха составит плюс 22 градуса. В эти дни небо будет пасмурным, пройдут дожди.

5 июля ожидается ясная погода и до 24 градусов тепла.

В выходные, 6 и 7 июля, погода существенно не изменится. Днем воздух будет прогреваться до 23 градусов тепла, возможны небольшие дожди.

Любовь Голышева

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