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2 июля - события дня

Общество, 18:00 01 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, "Точка Кипения – Тюмень") начнется 48-часовой хакатон "Город в кармане".

Этот день в истории:

1499 — корабли экспедиции Охеды подошли к северному побережью Южной Америки. В этот день Америго Веспуччи открыл дельту Амазонки.

1556 - царь Иван Грозный ликвидировал Астраханское ханство и присоединил Астрахань к Русскому государству.

1698 - Томас Сейвери получил патент на первую в мире паровую машину.

1853 — русская армия вторгается в Молдавское княжество — начинается Крымская война.

1860 - основан Владивосток в бухте Золотой Рог в Тихом океане.

1900 - совершил первый полет дирижабль жесткой конструкции, который построил граф Фердинанд фон Цеппелин.

2002 - Стив Фоссетт завершает первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.

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