2 июля - события дня
В Тюмени в 9 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, "Точка Кипения – Тюмень") начнется 48-часовой хакатон "Город в кармане".
Этот день в истории:
1499 — корабли экспедиции Охеды подошли к северному побережью Южной Америки. В этот день Америго Веспуччи открыл дельту Амазонки.
1556 - царь Иван Грозный ликвидировал Астраханское ханство и присоединил Астрахань к Русскому государству.
1698 - Томас Сейвери получил патент на первую в мире паровую машину.
1853 — русская армия вторгается в Молдавское княжество — начинается Крымская война.
1860 - основан Владивосток в бухте Золотой Рог в Тихом океане.
1900 - совершил первый полет дирижабль жесткой конструкции, который построил граф Фердинанд фон Цеппелин.
2002 - Стив Фоссетт завершает первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.