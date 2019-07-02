3 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в кофейне "Больше, чем кофе" (ул. Орджоникидзе, 56а) начнется встреча для предпринимателей "Аренда = НДС?! Риски и ответственность физических лиц".

В Тюмени в 10 часов в ОКБ №1 начнется практический мастер-класс для врачей по операциям на сосудах нижних конечностей при диабетической стопе.

В Тюмени в 10 часов в УГИБДД по Тюменской области (ул.Одесская, 16) начнется торжественное мероприятие, посвященное 83-летию Госавтоинспекции.

В Тюмени в 10 часов в Тюменском ЦСМ (ул. Минская, 88, зал заседаний, 2 этаж) начнется заседание экспертной комиссии по конкурсу "Лучшие товары и услуги Тюменской области" и регионального этапа Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России".

В Тюмени в загородном центре "Энергетик" пройдет региональная полевая олимпиада юных геологов.

Этот день в истории:

1608 — французским исследователем С. де Шамплейном основан канадский город Квебек.

1700 - подписан Константинопольский мирный договор, ставший итогом Азовских походов Петра I 1695–1696.

1835 — заложено главное здание Пулковской обсерватории на Пулковской горе.

1898 - американец Джошуа Слокум завершил первое в мире одиночное кругосветное плавание.

1915 — выпущены первые в Турции бумажные деньги.

1928 - в продаже появились первые телевизоры.

1936 - постановлением Совета народных комиссаров СССР создана Государственная автомобильная инспекция.

1941 - вышло радиообращение Сталина к советскому народу.

1996 - Борис Ельцин избран президентом РФ на второй срок.

2006 — астероид 2004 XP14 пролетел на расстоянии 432 308 километров от поверхности Земли.