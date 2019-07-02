Тюменскую область и Москву в национальном рейтинге инвестпривлекательности разделяет один балл

| Фото: Тюмень Водоканал | Фото: Тюмень Водоканал

В своей инвестиционной привлекательности Тюменская область сравнялась со столицей. С таким заявлением выступил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, приветствуя участников корпоративной научно-практической конференции молодых специалистов группы компания "Росводоканал", которая 2 июля открылась в Тюмени.

"В национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации нас с Москвой разделяет всего один балл, - пояснил он. – Фактически различия уже стерты. А уровень инвестиционной привлекательности регионов неразрывно связан с уровнем развития инженерных коммуникаций, инфраструктуры, в том числе и состоянием водоснабжения и водоотведения, то есть тем, чем занимается коллектив тюменского водоканала".

Вячеслов Вахрин отметил, что вторая по величине в стране концессия, связана именно с развитием систем водоснабжения и водоотведения Тюмени. "Это грандиозный масштабный проект и "Тюмень Водоканал" - надежный стратегический партнер тюменского правительства, - подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области. - Мы с разных точек зрения обсуждали те процессы, в которые вошли. И несмотря на то что, концессионное законодательство уже имеет какую-то стабильность, есть еще очень много вопросов, над которыми стоит потрудиться и молодым специалистам тоже. Не у всех компаний существует такая практика и такая возможность для молодых реализовать свой творческий потенциал, выйти вперед с какими-то интересными идеями, презентовать их и получить помощь по их внедрению".

Ежегодный эффект от реализации проектов молодых специалистов, представленных на межрегиональной научно-практической конференции в сфере водоснабжения и водоотведения, которая в 6-й раз проводится в Тюмени, более 200 млн рублей. Это мероприятие давно стало знаковым событием не только для Тюмени. Ведь на нем обсуждаются не только современные технологии, но и формируются тренды развития отрасли. В этом году в ней принимают участие молодые специалисты водоканалов из Барнаула, Воронежа, Краснодара, Омска, Оренбурга, Архангельска и Тюмени.

"Такие мероприятия – это бесконечный генератор идей и эффективный способ обмена накопленным опытом, каждый представленный проект проходит экспертную оценку и получает право на реализацию. При этом проекты касаются как внутренних процессов предприятий, так и глобальных вопросов, - рассказала куратор проекта, директор по персоналу тюменского водоканала Марина Александрова. – Мы заинтересованы в постоянном развитии молодых специалистов, создании условий для их научной деятельности и реализации идей, способных повысить эффективность работы региональных водоканалов".

Идея проведения такого мероприятия родилась в Тюмени в 2012 году и была поддержана "Росводоканалом". С тех пор оно стало традиционным. Ежегодно на научно-практическую конференцию приезжают победители региональных этапов. Нередко реальными становятся те проекты, которые еще несколько лет назад казались фантастикой.

Борис Олейник