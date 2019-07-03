Прокуратура: возбуждено двадцать дел о задержке зарплат

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

20 уголовных дел возбуждено в Тюменской области в отношении директоров, задерживающих зарплату, сообщает региональная прокуратура.

Более 127 млн рублей составляет долг предприятий Тюменской области по заработной плате. В должниках по состоянию на 1 мая 2019 года 22 компании, 15 из которых – предприятия-банкроты с долгом в 84,6 млн рублей.

Соблюдение прав граждан на оплату труда остается под пристальным контролем управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Наибольшая задолженность на начало мая была в следующих предприятиях: в ООО "Завод ОПБ "Сибкомплектмонтаж" - 29,6 млн рублей, ООО "Сибстройинвест" - 21,2 млн рублей, ООО "Калинка-строй" - 11,8 млн рублей, ООО "Инвест-силикат-стройсервис" - 7,6 млн рублей и АО "Нефтепроммаш" - 6 млн рублей.

Руководители предприятий при выявлении повторной невыплаты заработной платы подвергаются наказанию в виде дисквалификации. По данному основанию с начала 2019 года отстранены от работы два директора предприятий.

Следственными органами по итогам рассмотрения материалов, направленных прокурорами, возбуждено 20 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы.

Всего в результате принятых прокурорами мер с года в Тюменской области погашены долги по зарплате на общую сумму 299 млн рублей.