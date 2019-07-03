4 июля - события дня
В Тюмени в 9 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется пресс-тур по компаниям-резидентам Тюменского технопарка.
В Тюмени в 9 часов 30 минут по адресу ул. Республики, 253 начнется пресс-конференция генерального директора ОАО "Тюменская домостроительная компания" Николая Щепелина.
В Тюмени в 10 часов на площади у тюменского технопарка начнется работа общественной приемной для участников дорожного движения по вопросам обеспечения безопасности на дорогах.
В Тюмени в 15 часов 30 минут в Янтарном зале Дворца бракосочетания (ул. Малыгина, 85) начнется торжественный прием семейных пар, отметивших изумрудную, золотую и жемчужную свадьбы.
В Тюмени в 19 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется бесплатный хореографический мастер-класс по дэнсхоллу.
В Тюмени в загородном центре "Энергетик" пройдет региональная полевая олимпиада юных геологов.
Этот день в истории:
1054 - вспышка сверхновой звезды в созвездии Тельца, результат которой — Крабовидная туманность.
1631 - в Париже открылось первое агентство по занятости - адресное бюро.
1819 - из Кронштадта в кругосветное плавание отправились шлюпы "Восток" и "Мирный". Во время этой экспедиции был открыт "шестой" континент.
1874 - построен первый мост через Миссисипи.
1876 - в Сан-Франциско открылась первая в мире выставка электротехнических товаров.
1903 - президент Рузвельт торжественно объявил об открытии тихоокеанской линии связи, разослав по кабелю, проложенному по дну Тихого океана, сообщения по всему миру.
1991 - в России принят закон об Арбитражном суде.
1920 - спектаклем "Маугли" открылся первый государственный театр для детей, который создала 17-летняя Наталья Сац.
1941 - Кёнигсберг переименован в Калининград.
1950 - в эфир вышла радиостанция "Свободная Европа".
1958 - на атомной подводной лодке К-3 "Ленинский комсомол" впервые запущен атомный реактор.
2001 - скульптор Зураб Церетели создал памятник леди Диане Спенсер, принцессе Уэльской, погибшей в автокатастрофе в 1997 году.
2004 - Греция впервые стала чемпионом Европы по футболу.