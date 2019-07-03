4 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется пресс-тур по компаниям-резидентам Тюменского технопарка.

В Тюмени в 9 часов 30 минут по адресу ул. Республики, 253 начнется пресс-конференция генерального директора ОАО "Тюменская домостроительная компания" Николая Щепелина.

В Тюмени в 10 часов на площади у тюменского технопарка начнется работа общественной приемной для участников дорожного движения по вопросам обеспечения безопасности на дорогах.

В Тюмени в 15 часов 30 минут в Янтарном зале Дворца бракосочетания (ул. Малыгина, 85) начнется торжественный прием семейных пар, отметивших изумрудную, золотую и жемчужную свадьбы.

В Тюмени в 19 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется бесплатный хореографический мастер-класс по дэнсхоллу.

В Тюмени в загородном центре "Энергетик" пройдет региональная полевая олимпиада юных геологов.

Этот день в истории:

1054 - вспышка сверхновой звезды в созвездии Тельца, результат которой — Крабовидная туманность.

1631 - в Париже открылось первое агентство по занятости - адресное бюро.

1819 - из Кронштадта в кругосветное плавание отправились шлюпы "Восток" и "Мирный". Во время этой экспедиции был открыт "шестой" континент.

1874 - построен первый мост через Миссисипи.

1876 - в Сан-Франциско открылась первая в мире выставка электротехнических товаров.

1903 - президент Рузвельт торжественно объявил об открытии тихоокеанской линии связи, разослав по кабелю, проложенному по дну Тихого океана, сообщения по всему миру.

1991 - в России принят закон об Арбитражном суде.

1920 - спектаклем "Маугли" открылся первый государственный театр для детей, который создала 17-летняя Наталья Сац.

1941 - Кёнигсберг переименован в Калининград.

1950 - в эфир вышла радиостанция "Свободная Европа".

1958 - на атомной подводной лодке К-3 "Ленинский комсомол" впервые запущен атомный реактор.

2001 - скульптор Зураб Церетели создал памятник леди Диане Спенсер, принцессе Уэльской, погибшей в автокатастрофе в 1997 году.

2004 - Греция впервые стала чемпионом Европы по футболу.