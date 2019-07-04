Семейные пары-долгожители чествовали накануне Дня семьи, любви и верности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

15 семейных пар из Тюмени и Тюменского района чествовали во Дворце бракосочетаний в преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности, 8 июля. На церемонию пригласили семьи, празднующие 25 и более лет семейной жизни.

"Каждый из вас может рассказать много историй, когда жизнь испытывала крепость отношений. Но ваша любовь их выдержала, вы вместе. Хочу пожелать вам счастья и здоровья, с наступающим праздником", - сказал заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов, награждая супругов медалями "За любовь и верность".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Валентина и Юрий Любенко, отметившие 50-летие брака, теперь - официальный пример для подражания для других российских пар: супруги стали победителями конкурса в номинации "Золотая семья России" 2018 года, пройдя сложный отбор.

"Своим дочерям мы говорим, что в семье нужно общаться, делиться мыслями. Когда супруги замолкают, невысказанное растет, как снежный ком, и может разрушить все в одночасье, - отмечают Юрий и Валентина Любенко. - Для семейного счастья нужно выполнить главные правила - доверять друг другу, быть внимательными, терпеливыми и любить. Если следовать им, ваша пара сможет отпраздновать юбилей".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почаще идти на уступки советует в случае семейного кризиса Юрий Ясков. С женой Ниной они встретились в студенчестве и прожили в согласии 50 лет, воспитав двух сыновей.

"Мы сообща решаем все проблемы, стараемся поддержать друг друга в любых ситуациях, никогда не ругаемся. Умейте уступать, даже если уверены в своей правоте", - говорят супруги.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области супругов, проживших долги годы в браке, чествуют ежегодно. В 2016 году учреждена памятная медаль семейным парам в связи с юбилейной датой их супружеской жизни. Поздравления и награды в честь 50-летия, 60-летия и 70-летия супружеской жизни в 2018 году получили 318 семей. В первом полугодии 2019 года решение о награждении принято в отношении 229 пар.

За три года вручения памятной медали, награды за 70-летие супружества получили пять семей. Отметим, чтобы получить медаль, заявителям необходимо обратиться в орган ЗАГС по месту жительства.

Татьяна Ковалева