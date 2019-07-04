5 июля - события дня

В Тюмени в 15 часов на Цветном бульваре начнется акция #Берегитедетей.

В Тюмени в загородном центре "Энергетик" пройдет Тюменская региональная полевая олимпиада юных геологов.

В Тюменском районе в 11 часов на базе Центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма" (28 км Ялуторовского тракта, 8) начнется праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.

В с. Уват в центре занятости Уватского района начнется профориентационное занятие в Job-библиотеке "Как и какую профессию выбрать?".

Этот день в истории:

1811 - Венесуэла первой из испанских колоний в Южной Америке провозгласила свою независимость.

1829 — к западу от Урала, на золотом прииске, 14-летний крепостной Павел Попов нашёл первый в России алмаз.

1841 - англичанин Томас Кук открыл первое туристическое агентство.

1954 - вышел первый выпуск телевизионных новостей Би-Би-Си.

1986 — в Москве открылись первые Игры доброй воли.

1994 — в Китае запрещено использование детского труда.

1994 - в Китае запрещено использование детского труда.

1995 - песня "Моя Москва" принята в качестве официального гимна столицы России.