5 июля - события дня
В Тюмени в 15 часов на Цветном бульваре начнется акция #Берегитедетей.
В Тюмени в загородном центре "Энергетик" пройдет Тюменская региональная полевая олимпиада юных геологов.
В Тюменском районе в 11 часов на базе Центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма" (28 км Ялуторовского тракта, 8) начнется праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.
В с. Уват в центре занятости Уватского района начнется профориентационное занятие в Job-библиотеке "Как и какую профессию выбрать?".
Этот день в истории:
1811 - Венесуэла первой из испанских колоний в Южной Америке провозгласила свою независимость.
1829 — к западу от Урала, на золотом прииске, 14-летний крепостной Павел Попов нашёл первый в России алмаз.
1841 - англичанин Томас Кук открыл первое туристическое агентство.
1954 - вышел первый выпуск телевизионных новостей Би-Би-Си.
1986 — в Москве открылись первые Игры доброй воли.
1994 — в Китае запрещено использование детского труда.
1994 - в Китае запрещено использование детского труда.
1995 - песня "Моя Москва" принята в качестве официального гимна столицы России.