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6 июля - события дня

Общество, 18:00 05 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов по адресу: ул.Ленина, 16 начнется региональный очный хакатон Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв".

В Тюмени в 12 часов возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (ул. Малыгина, 51/2) начнется общегородской книжный обменник.

В Тюмени в 13 часов в овраге за музеем Городская дума начнется фестиваль искусств "Ключ".

В Тобольске в 18 часов на Красной площади начнется музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле".

В д. Тураева Тюменского района в 11 часов начнется районный национальный праздник "Сабантуй-2019".

Этот день в истории:

1661 - на правом берегу Ангары напротив устья Иркута основан Иркутск.

1785 - Доллар стал национальной валютой США.

1885 - Луи Пастер впервые успешно испытал вакцину против бешенства. Была спасена жизнь девятилетнего мальчика.

1919 — завершился первый в истории трансатлантический перелёт дирижабля — из Великобритании в США.

1928 - в Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный киносеанс.

1954 — Элвис Пресли записал первую пластинку.

1980 - начал выходить на русском языке еженедельник "Московские новости".

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