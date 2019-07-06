7 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов по адресу: ул. Ленина, 16 начнется очный хакатон всероссийского конкурса "Цифровой прорыв".

В Тюмени в 13 часов на Цветном бульваре начнется праздник "День семьи, любви и верности".

Этот день в истории:

1859 - в Петербурге открыт памятник Николаю I на Исаакиевской площади.

1881 - впервые напечатана сказка "Пиноккио" (Рим, "Журнал для детей").

1891 - компания "Американ Экспресс" запатентовала дорожные чеки, послужившие прообразом современных кредитных карт.

1906 - впервые в Великобритании прошли официальные соревнования воздухоплавателей.

1932 - Ленинградский научно-исследовательский институт молочной промышленности впервые в стране разработал способ переработки молока в порошок.

1938 - в Ленинграде показан в эфире двухчасовой концерт. Это первая в СССР телевизионная передача.

1946 - в Ленинграде в честь Победы в Великой Отечественной войне открыт Московский парк Победы.