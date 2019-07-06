7 июля - события дня
В Тюмени в 11 часов по адресу: ул. Ленина, 16 начнется очный хакатон всероссийского конкурса "Цифровой прорыв".
В Тюмени в 13 часов на Цветном бульваре начнется праздник "День семьи, любви и верности".
Этот день в истории:
1859 - в Петербурге открыт памятник Николаю I на Исаакиевской площади.
1881 - впервые напечатана сказка "Пиноккио" (Рим, "Журнал для детей").
1891 - компания "Американ Экспресс" запатентовала дорожные чеки, послужившие прообразом современных кредитных карт.
1906 - впервые в Великобритании прошли официальные соревнования воздухоплавателей.
1932 - Ленинградский научно-исследовательский институт молочной промышленности впервые в стране разработал способ переработки молока в порошок.
1938 - в Ленинграде показан в эфире двухчасовой концерт. Это первая в СССР телевизионная передача.
1946 - в Ленинграде в честь Победы в Великой Отечественной войне открыт Московский парк Победы.