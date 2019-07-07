8 июля - события дня
В Тюмени в 10 часов в школе №37 (ул. Холодильная, 78) начнется выступление театральной бригады "Отрядов мэра".
В с. Ембаево в 17 часов на площади Героев начнется Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц".
Этот день в истории:
52 г. до н. э. - основан Париж. Поселение существовало на этом месте еще двумя-тремя веками ранее, но впервые о нем упомянул Гай Юлий Цезарь в своих "Записках о Галльской войне".
1926 - создано государство Саудовская Аравия.
1944 - введено почетное звание "Мать-героиня" и учреждены орден "Материнская слава" и медаль "Медаль материнства".
1950 - родился Константин Райкин, актер театра и кино, художественный руководитель театра "Сатирикон".
1997 - в России принято новое положение о паспорте - его обязаны иметь все граждане, достигшие 14 лет.