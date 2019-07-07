8 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в школе №37 (ул. Холодильная, 78) начнется выступление театральной бригады "Отрядов мэра".

В с. Ембаево в 17 часов на площади Героев начнется Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц".

Этот день в истории:

52 г. до н. э. - основан Париж. Поселение существовало на этом месте еще двумя-тремя веками ранее, но впервые о нем упомянул Гай Юлий Цезарь в своих "Записках о Галльской войне".

1926 - создано государство Саудовская Аравия.

1944 - введено почетное звание "Мать-героиня" и учреждены орден "Материнская слава" и медаль "Медаль материнства".

1950 - родился Константин Райкин, актер театра и кино, художественный руководитель театра "Сатирикон".

1997 - в России принято новое положение о паспорте - его обязаны иметь все граждане, достигшие 14 лет.