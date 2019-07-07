  • 7 июля 20197.07.2019воскресенье
  • USD63,5841
    EUR71,6593
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер южный

8 июля - события дня

Общество, 18:00 07 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в школе №37 (ул. Холодильная, 78) начнется выступление театральной бригады "Отрядов мэра".

В с. Ембаево в 17 часов на площади Героев начнется Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц".

Этот день в истории:

52 г. до н. э. - основан Париж. Поселение существовало на этом месте еще двумя-тремя веками ранее, но впервые о нем упомянул Гай Юлий Цезарь в своих "Записках о Галльской войне".

1926 - создано государство Саудовская Аравия.

1944 - введено почетное звание "Мать-героиня" и учреждены орден "Материнская слава" и медаль "Медаль материнства".

1950 - родился Константин Райкин, актер театра и кино, художественный руководитель театра "Сатирикон".

1997 - в России принято новое положение о паспорте - его обязаны иметь все граждане, достигшие 14 лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:13 07.07.2019Тюмень пока занимает 29 место на конкурсе "Город России"
18:21 07.07.2019Фестиваль уличных театров "Сны улиц" вновь пройдет в Тюмени
18:00 07.07.20198 июля - события дня
16:27 07.07.2019Названы самые популярные среди европейцев страны для отдыха