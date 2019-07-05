Творческих тюменцев приглашают на "Парад талантов"

| Фото: из группы "Департамент культуры города Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из группы "Департамент культуры города Тюмени" во ВКонтакте

Открыт прием заявок на участие в фестивале детского творчества "Парад талантов", сообщает департамент культуры Тюмени.

Детский фестиваль творчества "Парад талантов" пройдет в два этапа. Принять участие смогут городские студии детского современного эстрадного творчества, танца, ансамбли народной песни, фольклорные и творческие коллективы.

Среди номинаций – эстрадное пение (соло), эстрадное пение (ансамбль), вокально-инструментальный ансамбль, ансамбль народной песни, фольклорный ансамбль, хореографический ансамбль и детский театр. Принять участие в грандиозном событии могут дети в возрасте от 6 до 18 лет.

Подать заявку можно в электронном виде. Для этого необходимо заполнить форму заявки по ссылке и отправить ее на почту kafedra-vocal@mail.ru.

Прием заявок продлится до 20 июля, лучшие номера представят на гала-концерте в рамках Дня города на Цветном бульваре 27 июля с 12 до 15 часов.

Телефон для справок: 8-909-737-68-69 (Наталья Толмачева).