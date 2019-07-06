Тюменские читатели встретятся на городском фестивале "Пикник книг"

Фото: www.mkrf.ru Фото: www.mkrf.ru

Ежегодный "Пикник книг" пройдет на площади Солнца в Тюмени в День города 27 июля в 11 часов. Почетными гостями мероприятия станут участники фестиваля "ЛиФФт", а также поэты Кургана и издательства Екатеринбурга.

В программе "Пикника" - презентация изданий, представленных на книжном фестивале на Красной площади в Москве, книжная торговля, различные викторины и конкурсы, сообщает "Тюменская область сегодня".

Организаторами мероприятия выступают городская библиотечная система и. Как отметил его,

"В предыдущие годы "Пикник книг" посещали более 15 тысяч человек, что говорит о большом интересе горожан к литературе", - отметил председатель регионального отделения Союза писателей России Леонид Иванов.

До 26 июля жители города могут принять участие в акции от организаторов фестиваля и побороться за его главный приз - электронную книгу. Для этого нужно прочитать стихотворение, посвященное Тюмени, и записать это на видео. Далее ролик следует опубликовать во "ВКонтакте" или Instagram с хэштегом #433строчкиоТюмени. Победителя розыгрыша определят в ходе фестиваля.