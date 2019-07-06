  • 6 июля 20196.07.2019суббота
  • USD63,5841
    EUR71,6593
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер западный

Тюменские аграрии приступили к уборке ранних овощей

Экономика, 16:16 06 июля 2019

krimm.ru

Первый урожай овощей получили в агрофирме КРиММ. Началась уборка капусты ранних сортов созревания, урожайность которой составляет 60 тонн с гектара.

"Считаю, что это хороший урожай, Для его получения нам пришлось укрыть 10 гектаров капусты легким, дышащим материалом, который обеспечил надежную защиту от утренних заморозков. Погода у нас переменчивая, поэтому приходится предпринимать дополнительные усилия для сохранения растений", - отметил генеральный директор агрофирмы КРиММ Геннадий Рязанов.

Первую продукцию начал выдавать и новый завод по переработке картофеля. Она уже появилась на прилавках фирменных магазинов в Тюмени. Это не только пастеризованный "Half-Cooked" продукт с различными вкусовыми добавками и разной формой нарезки, со сроком годности до трех месяцев, но и свежий, очищенный картофель в виде слайсов, долек, четвертинок и шариков в атмосферной упаковке "Fresh Cut" со сроком годности 8-9 дней.

"В дальнейшем мы продолжим экспериментировать и с упаковкой, и с рецептурами. Это совершенно новый на рынке продукт, за которым, считаем, будущее", - рассказал Геннадий Рязанов.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 06.07.2019Тюменские аграрии приступили к уборке ранних овощей
17:27 05.07.2019Владимир Путин посетит ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге
16:43 05.07.2019Полмиллиона мальков осетров выпустили в реку Кубань по программе Крымского моста
16:10 05.07.2019Тюменская разработка Go-RFID продлевает жизнь промысловому оборудованию