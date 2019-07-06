Тюменские аграрии приступили к уборке ранних овощей

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Первый урожай овощей получили в агрофирме КРиММ. Началась уборка капусты ранних сортов созревания, урожайность которой составляет 60 тонн с гектара.

"Считаю, что это хороший урожай, Для его получения нам пришлось укрыть 10 гектаров капусты легким, дышащим материалом, который обеспечил надежную защиту от утренних заморозков. Погода у нас переменчивая, поэтому приходится предпринимать дополнительные усилия для сохранения растений", - отметил генеральный директор агрофирмы КРиММ Геннадий Рязанов.

Первую продукцию начал выдавать и новый завод по переработке картофеля. Она уже появилась на прилавках фирменных магазинов в Тюмени. Это не только пастеризованный "Half-Cooked" продукт с различными вкусовыми добавками и разной формой нарезки, со сроком годности до трех месяцев, но и свежий, очищенный картофель в виде слайсов, долек, четвертинок и шариков в атмосферной упаковке "Fresh Cut" со сроком годности 8-9 дней.

"В дальнейшем мы продолжим экспериментировать и с упаковкой, и с рецептурами. Это совершенно новый на рынке продукт, за которым, считаем, будущее", - рассказал Геннадий Рязанов.