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Арбузы есть пока рано, предостерегают тюменцев врачи

Общество, 17:06 06 июля 2019

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцам лучше воздержаться от покупки ранних арбузов. Такой совет дала главный специалист отдела детства департамента здравоохранения Тюменской области Надежда Казакевич.

Любой фрукт, овощ, ягода должны созревать в свое время. Срок созревания арбузов - начало августа. Тогда они, выращенные на натуральной бахче, имеют даже определенное лечебное, мочегонное действие. Те арбузы, которые продаются сейчас, вполне могут быть выращены с применением каких-то ускорителей роста, пестицидов, а это не идет на пользу организму. Особенно опасны такие арбузы для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

"Клубника сейчас натуральная, она созрела еще в мае в таких странах, как Испания, Израиль и Египет. А в июне поспела и местная ягода. Но помните, что ко всем продуктам, особенно продаваемым на улице, надо относиться с осторожностью. Естественно, нужно не забывать их тщательно мыть и следить за количеством съеденного", - отметила Надежда Казакевич.

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