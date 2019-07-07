Тюменцы должны заплатить налог на доходы до 15 июля

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

До 15 июля тем жителям Тюменской области, кто заполнял налоговые декларации до 30 апреля, необходимо заплатить налог на доход. Об этом напоминает областное УФНС России.

За 2018 год такая обязанность возникала примерно у 46 тыс. граждан. Это те, кто продал имущество ранее установленного срока владения, получил доход от продажи ценных бумаг и долей в уставном капитале, сдачи в аренду квартир и транспорта, дарения имущества не от близких родственников. Облагаются налогом на доход и выигрыши в лотерею в сумме от 4 тыс. до 15 тыс. рублей.

Декларации о доходах предоставили более 20 тысяч налогоплательщиков - физлиц, общая сумма налогов превышала 680 млн рублей, сообщает "Вслух.ру".

Уплатить сумму налога, исчисленную по декларации за 2018 год, необходимо в срок не позднее 15 июня 2019 года. Сделать это можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" с помощью сервиса "Уплата налогов, страховых взносов физических лиц" в разделе "Уплата налогов и пошлин" на сайте nalog.ru.

УФНС России по Тюменской области обращает внимание, что недобросовестным гражданам грозит штраф как за неуплату налога в установленный срок, так и за несвоевременное предоставление налоговой декларации. Размер штрафа - 5% от суммы налога, подлежащего к доплате за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1000 рублей. 19:42