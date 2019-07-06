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Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Китае

Общество, 10:03 06 июля 2019

фото mcx.ru

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в уезде Лучуань Гуанси-Чжуанского автономного района Китая. Об этом сообщает агентство "Синьхуа"

Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР получило отчет центра контроля и профилактики эпизоотических заболеваний, в котором сообщается о том, что на одной из ферм из 147 свиней у 9 особей выявлена АЧС, еще 9 особей погибли.

На месте вспышки в соответствии с требованиями уже запущены механизмы по реагированию на ЧС, приняты необходимые меры по урегулированию ситуации, включая ввод карантина, забой скота, обработку и дезинфекцию участков. Вместе с тем, введен запрет на вывоз свиней и свинной продукции из запретных зон, а также ее ввоз.

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