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Самый богатый человек в мире развелся с женой

Общество, 15:11 06 июля 2019

www.vesti.ru

Глава компании Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи официально развелись. В пятницу оформляющий разрыв супружеских отношений документ был подписан судьей в округе Кинг в штате Вашингтон. Об этом сообщают "Вести.Ru", ссылаясь на агентство Bloomberg.

Завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры передачи Джеффом Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4 процентов) крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon. Стоимость этого пакета акций оценивается в 38,3 млрд долларов. При этом Джефф Безос получит право голосовать акциями, которые он передаст жене после развода. В свою очередь, она оставила бывшему супругу свою долю в газете Washington Post и в компании Blue Origin. Маккензи Безос заявила, что пожертвует половину своего состояния на благотворительность.

О намерении развестись Джефф Безос и его супруга, состоявшие в браке 25 лет, объявили в начале января текущего года. У пары четверо детей.

В марте 2018 года Джефф Безос поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes, обогнав ранее лидировавшего в списке основателя компании Microsoft Билла Гейтса. В сентябре того же года компания Amazon стала второй после корпорации Apple компанией, капитализация которой превысила 1 трлн долларов.

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