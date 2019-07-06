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Викуловский район отмечает 95-летний юбилей

Политика, 12:52 06 июля 2019

Фото предоставлено пресс-службой администрации Викуловского района

Жители Викуловского района отмечают 95-летний юбилей образования муниципалитета. От имени губернатора и правительства Тюменской области викуловчан тепло поздравил с праздником вице-губернатор Сергей Сарычев.

Вице-губернатор вручил жителям района благодарности губернатора за добросовестный труд на благо муниципалитета и региона.

Несмотря на ненастную погоду, в 11 часов в райцентре начали работу многочисленные праздничные площадки. "Ремесленная слобода" раскинулась на зелёном газоне стадиона "Центральный". В парке культуры и отдыха открылась выставка сельскохозяйственных животных. В районном Доме культуры прошел праздничный концерт.

Рады юбилею района и местные спортсмены. В 16 часов 30 минут начнется футбольный матч. На поле встретятся викуловская дружина "Спринт" и команда "Стрехнино" из Ишимского района. Надеемся к этому времени дождь прекратится и мы увидим интересную игру. В 19 часов жителей района ждёт концерт артистов из Тюмени и Екатеринбурга. В 23 часа состоится праздничный салют. Завершится праздник дискотекой.

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