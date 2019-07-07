  • 7 июля 20197.07.2019воскресенье
  • USD63,5841
    EUR71,6593
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменские дерматологи советуют, что делать при аллергии на растения

Общество, 12:51 07 июля 2019

Фото: ИА "Тюменская линия"

Несколько десятков тюменцев каждое лето обращаются к врачам с кожными реакциями после контакта с различными растениями, рассказали в Тюменском областном кожно-венерологическом диспансере. Кроме того, нередко помощь требуется людям с фотодерматитами - реакцией на солнце. Эта статистика из года в год остается стабильной.

Нередко аллергия, вызванная контактом с тем или иным растением, усугубляется припопадании на больное место солнечны лучей, сообщает "АиФ" в Западной Сибири".

"В первую очередь необходимо прервать контакт с растением, с соком растения – удалить его частицы с кожи. Это можно сделать водой или влажной салфеткой. Важно закрыть поверхность ожога от лучей солнца, потому что оно усиливает эффект действия растения. Больше ничего не нужно делать, скорее наоборот – не занимаясь самолечением, обратиться к врачу. Потому что иногда к нам приходят уже с запущенным состоянием кожного покрова после ожога – когда даже после лечения могут остаться следы", - рассказала Любовь Макарова.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:27 07.07.2019Названы самые популярные среди европейцев страны для отдыха
15:39 07.07.2019Тюменские врачи скорой помощи успешно реанимировали пожилую пациентку
15:01 07.07.2019Абатские школьники познакомились с работой пожарных
14:28 07.07.2019Горожан приглашают на экскурсию по ночной Тюмени