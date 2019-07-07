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Тюменские врачи скорой помощи успешно реанимировали пожилую пациентку

Общество, 15:39 07 июля 2019

Фото: ИА "Тюменская линия"

Успешную реанимацию тюменке, у которой во сне остановилось сердце, провели врач скорой помощи Владимир Удалов и фельдшер Андрей Степаненко.

Рано утром станцию скорой помощи поступил экстренный вызов из дачного общества, и спустя 14 минут медики прибыли на место. Родственники сообщили, что у пострадавшей во сне начались судороги, она потеряла сознание и захрипела. Пульс не прощупывался, но родственники не растерялись: пока вызывали скорую, приступили к непрямому массажу сердца и искусственному дыханию.

Владимир Удалов диагностировал у пациентки крупноволновую фибрилляцию желудочков: отдельные элементы сердца работали вразнобой. Около 16 минут врачи боролись за жизнь пациентки, проводя расширенный комплекс реанимационных мероприятий. Подготовку к эвакуации в стационар медики начали только после того, как убедились, что для пациентки это безопасно и ее состояние стабилизировалось.

Пациентку приняли кардиологи и реаниматологи Областной клинической больницы №1. В стационаре в течение 20 дней женщина получала необходимое лечение, в том числе высокотехнологичное. В начале июля ее выписали домой. Родственники пациентки выразили благодарность 20-й бригаде скорой помощи. А врачи, в свою очередь, отдали должное грамотным действиям окружавших пациентку людей, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи.

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