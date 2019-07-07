Фестиваль уличных театров "Сны улиц" вновь пройдет в Тюмени

Фото Молодежного театрального центра "Космос" Фото Молодежного театрального центра "Космос"

XIV международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" пройдет в Тюмени в конце июля. Его организует резидент молодежного театрального центра "Космос" театр пантомимы "Мимикрия".

У МТЦ "Космос" большие творческие планы на лето, сообщает "Тюменская область сегодня". Придуман и запущен летний проект "Искусство вкусно" – это театральный коктейль из лекций, концертов, поэтических вечеров, баттлов и читок пьес, на который бесплатно, но по предварительной регистрации, приглашаются все желающие.

Тренер федерации уличного танца M.A.F.I.A и представитель всероссийского проекта DANCEHALL ARMY Катерина Толстихина приглашает тюменцев на хореографический мастер-класс Open Dance.

9 июля молодой театровед Александрина Шаклеева прочитает на публике лекцию "Новая драма: с чего начиналась современная российская драматургия?". 10 июля можно будет попасть на читку пьесы "С училища" – это работа руководителя "Космоса" и театра-студии "Тишина" Марины Деликатной.