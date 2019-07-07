Тюмень пока занимает 29 место на конкурсе "Город России"

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень пока занимает 29 место на традиционном конкурсе "Город России".

Общенародные выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного города проводятся с 2012 года на сайте город-россии.рф. В конкурсе участвуют 83 города. С начала 2019 года Тюмень уже получила более 5,1 тыс. голосов.

Итоги конкурса будут подведены в канун Нового года, поэтому есть возможность улучшить позиции любимого города. Голосование бесплатное, с одного ip-адреса принимается один голос в сутки, сообщает "Вслух.ру".

Сейчас в тройке лидеров Чебоксары, Владивосток и Нальчик. Замыкают рейтинг Кызыл, Якутск и Грозный. По итогам 2018 года Тюмень занимала 31 место. Самый высокий результат - 7 место - был достигнут в 2012 году.