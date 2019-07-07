  • 7 июля 20197.07.2019воскресенье
  • USD63,5841
    EUR71,6593
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер южный

Тюмень пока занимает 29 место на конкурсе "Город России"

Общество, 20:13 07 июля 2019

Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень пока занимает 29 место на традиционном конкурсе "Город России".

Общенародные выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного города проводятся с 2012 года на сайте город-россии.рф. В конкурсе участвуют 83 города. С начала 2019 года Тюмень уже получила более 5,1 тыс. голосов.

Итоги конкурса будут подведены в канун Нового года, поэтому есть возможность улучшить позиции любимого города. Голосование бесплатное, с одного ip-адреса принимается один голос в сутки, сообщает "Вслух.ру".

Сейчас в тройке лидеров Чебоксары, Владивосток и Нальчик. Замыкают рейтинг Кызыл, Якутск и Грозный. По итогам 2018 года Тюмень занимала 31 место. Самый высокий результат - 7 место - был достигнут в 2012 году.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:13 07.07.2019Тюмень пока занимает 29 место на конкурсе "Город России"
18:21 07.07.2019Фестиваль уличных театров "Сны улиц" вновь пройдет в Тюмени
18:00 07.07.20198 июля - события дня
16:27 07.07.2019Названы самые популярные среди европейцев страны для отдыха