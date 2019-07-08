9 июля - события дня
В Тюмени в 10 часов в детском саду №7 корп. 1 (ул. Минская, 90) начнется выступление театральной бригады "Отрядов мэра".
В Тюмени в 11 часов в загородном центре "Энергетик" начнется торжественное закрытие Областной олимпиады юных геологов.
В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, информационно-выставочный комплекс) начнется открытие выставки "Чуваши в Тюменской области".
Этот день в истории:
1357 - король Карл IV заложил в Праге Карлов мост через Влтаву.
1762 - в Санкт-Петербурге произошел государственный переворот, в ходе которого императора Петра III свергла с престола его супруга Екатерина, которая позже стала Великой.
1938 - в магазины Великобритании поступили 35 млн противогазов.
1957 - открыт 102-й элемент таблицы Менделеева – нобелий.
1974 - в составе комитета по госбезопасности СССР создано спецподразделение по борьбе с терроризмом, получившее название "Альфа".
1993 - в России был принят закон "Об авторском и смежных правах".
2011 — Южный Судан стал независимым государством со столицей в Джубе.