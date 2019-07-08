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Пятьсот тюменцев стали участниками фестиваля "Ключ"

Общество, 12:31 08 июля 2019

МЦ "Моя территория" | Фото: МЦ "Моя территория"

500 тюменцев стали участниками музыкально-литературного фестиваля "Ключ" 6 июля. Девять часов участники слушали лекторов, чтецов и музыкантов, представители искусств провели мастер-классы по урбанистике и литературе, прочли авторские и общеизвестные стихотворения, исполнили музыкальные композиции и спели песни под открытым небом, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

В 2019 году на фестивале впервые была организована выставка работ тюменских художников и скульпторов "Лесная галерея". Участники разместили свои работы на нитях, протянутых между деревьев, расставили скульптуры на узкой тропе в глубине леса.

МЦ "Моя территория" | Фото: МЦ "Моя территория"

На фестивале выступили поэты-любители разных возрастов из Тюмени, Казани, Челябинска, а также из Беларуси, они прочитали стихотворения публике и исполнили песни под гитару, барабаны, банджо. Кандидат исторических наук Федор Корандей рассказал, как областная столица отображается в русской и мировой поэзии, а в другой части оврага прошли мастер-классы для детей по лепке из глины.

МЦ "Моя территория" | Фото: МЦ "Моя территория"

"Фестиваль проходит в четвертый раз и с каждым годом он все больше удивляет разнообразием талантов, тем, как жители и гости нашего города не боятся презентовать авторские работы, делиться видением мира. Такие мероприятия помогают приобщиться к культуре отдельных городов и тенденциям нашего времени, а также узнать про мировые, устоявшиеся стандарты. Это позволяет людям разного возраста понять друг друга, обменяться мнением, познакомиться с субкультурами и объединиться для создания новых творческих продуктов", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

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