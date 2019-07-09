10 июля - события дня
В Тюмени в 10 часов в детском саду № 51 (ул. Холодильная, 63) начнется выступление театральной бригады "Отрядов мэра".
В Тюмени в областной штаб-квартире серебряных добровольцев начнет работу очередной курс Школы серебряных добровольцев.
В Тюмени в региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания"Аванпост" (ул. Широтная, 216) будет работать оборонно-спортивный палаточный лагерь "Ратники".
Этот день в истории:
1547 - во Франции прошла последняя официально разрешенная королем дуэль.
1712 - в Петербурге заложен каменный Петропавловский собор.
1878 - в Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток (до этого судьи кричали).
1925 - президиум ЦИК СССР учредил Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). После распада СССР называется ИТАР-ТАСС.
1941 - начало Смоленского сражения в Великой Отечественной войне.
1965- Ленинград награждён Золотой Звездой Героя
2011 - на Волге затонул теплоход "Булгария". Погибли 122 человека, спасено 79 человек.