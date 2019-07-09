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10 июля - события дня

Общество, 17:57 09 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в детском саду № 51 (ул. Холодильная, 63) начнется выступление театральной бригады "Отрядов мэра".

В Тюмени в областной штаб-квартире серебряных добровольцев начнет работу очередной курс Школы серебряных добровольцев.

В Тюмени в региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания"Аванпост" (ул. Широтная, 216) будет работать оборонно-спортивный палаточный лагерь "Ратники".

Этот день в истории:

1547 - во Франции прошла последняя официально разрешенная королем дуэль.

1712 - в Петербурге заложен каменный Петропавловский собор.

1878 - в Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток (до этого судьи кричали).

1925 - президиум ЦИК СССР учредил Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). После распада СССР называется ИТАР-ТАСС.

1941 - начало Смоленского сражения в Великой Отечественной войне.

1965- Ленинград награждён Золотой Звездой Героя

2011 - на Волге затонул теплоход "Булгария". Погибли 122 человека, спасено 79 человек.

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