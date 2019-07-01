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Народные умельцы и мастера национальной кухни удивят гостей областного Сабантуя

Общество, 08:07 11 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Областной татарский праздник "Сабантуй" пройдет в с. Санниково Тобольского района 13 июля. Его участниками станут делегации из мест компактного проживания татар юга Тюменской области, самодеятельные коллективы, исполнители, народные умельцы, мастера национальной кухни, победители конных состязаний, борцы и гиревики, сообщает региональный комитет по делам национальностей.

Жители и гости села ознакомятся с татарскими обычаями и традициями и смогут почувствовать себя частью большой и дружной многонациональной семьи. Гости праздника поучаствуют в конных скачках, попробуют себя в борьбе "корэш", гиревом спорте, перетягивании каната, армрестлинге, а также отведают различные блюда национальной татарской кухни.

На площадках разместятся национальные подворья, знакомящие с бытом, кухней, декоративно-прикладным творчеством татарского народа. В течение всего дня гостей ждет праздничная концертная программа, выступления национальных творческих коллективов и исполнителей.

Традиционный татарский праздник плуга и труда проводится ежегодно по инициативе национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области после окончания посевных полевых работ.

комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

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# национальности , Сабантуй

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