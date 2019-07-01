11 июля - события дня
В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Республики, 83 начнется социальный проект #bezПожара.
В Тюмени в 11 часов на Цветном бульваре около центральной арки начнется благотворительная акция в рамках подготовки к полумарафону "Стальной характер - АВТОГРАД".
Этот день в истории:
1576 - английская экспедиция Фробишера открыла Гренландию.
1733 - в Санкт-Петербурге прошло торжественное освящение Петропавловского собора, возводившегося по проекту архитектора Доменико Трезини.
1905 - создана Международная ассоциация спортивных кеглей.
1919 - в Голландии введен восьмичасовой рабочий день.
1930 - открыт Новосибирский театр юного зрителя.
1945 - впервые был применен напалм.
2010 - сборная Испании по футболу впервые в своей истории стала победителем чемпионата мира по футболу, победив в финале сборную Нидерландов.