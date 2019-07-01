11 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Республики, 83 начнется социальный проект #bezПожара.

В Тюмени в 11 часов на Цветном бульваре около центральной арки начнется благотворительная акция в рамках подготовки к полумарафону "Стальной характер - АВТОГРАД".

Этот день в истории:

1576 - английская экспедиция Фробишера открыла Гренландию.

1733 - в Санкт-Петербурге прошло торжественное освящение Петропавловского собора, возводившегося по проекту архитектора Доменико Трезини.

1905 - создана Международная ассоциация спортивных кеглей.

1919 - в Голландии введен восьмичасовой рабочий день.

1930 - открыт Новосибирский театр юного зрителя.

1945 - впервые был применен напалм.

2010 - сборная Испании по футболу впервые в своей истории стала победителем чемпионата мира по футболу, победив в финале сборную Нидерландов.