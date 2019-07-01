Автоматизированный комплекс контроля противопожарной безопасности устанавливают в тюменских торговых центрах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автоматизированный комплекс контроля исправности противопожарных систем компании ООО "Служба мониторинга-Тюмень" установили в 120 объектах областной столицы. Система позволяет более эффективно соблюдать пожарную безопасность, заявляют разработчики.

Компания "Служба мониторинга-Тюмень" работает над проектом "Интеллектуальная система контроля исправности противопожарных систем" на базе бизнес-инкубатора тюменского технопарка. По словам специалистов, чаще всего причиной неисправности мониторинговой системы является человеческий фактор. В крупном торговом центре должно быть около 250 огнетушителей. Чтобы все их проверить и занести наблюдения в журнал, специалист тратит примерно неделю. В автоматизированную систему входят пожарные извещатели, система противодымовой вентиляции, внутренний противопожарный водопровод – весь противопожарный комплекс, который интегрируется с мобильным приложением.

"Автоматика – это робот, который дает задание человеку и подсказывает, какие надо выполнять этапы, чтобы система работала правильно. Применение нашего программного комплекса позволяет снизить уровень человеческого фактора при эксплуатации автоматических противопожарных систем. Это своего рода подсказчик для технических специалистов. Аналогов нашему комплексу нет", – подчеркнул генеральный директор компании "Служба мониторинга-Тюмень" Владимир Васильев.

Система "Службы мониторинга-Тюмень" распознает огнетушитель с помощью QR-кода, приложение выгружает на экран планшета карточку огнетушителя, далее можно заполнять данные и они тут же заносятся в электронный журнал. Таким образом программный комплекс автоматически направляет электронные заявки о неисправности всем, кто отвечает за работоспособность противопожарных систем: от технического специалиста до владельца бизнеса.

К июлю 2019 года противопожарный комплекс "Службы мониторинга-Тюмень" установлен в таких как торговые центры "Остров", "Солнечный", "Фаворит", "Центральный".

Ирина Ромашкина