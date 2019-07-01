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12 июля - события дня

Общество, 17:54 11 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 13 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Республики, 47) начнется презентация выставки картин тюменского художника Игоря Рязанцева – единственного в мире представителя стиля филумизм.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в детском центре "Олимпийская Ребячка" начнется торжественное открытие Областного летнего фестиваля ГТО среди взрослого населения, посвященного 75-летию образования Тюменской области.

В Тобольске представители собрания молодых депутатов посетят Тобольскую площадку "Сибура".

В с. Уват в центре занятости Уватского района пройдет профориентационное мероприятие "Летний лагерь – территория профориентации".

Этот день в истории:

1590 - основан город Саратов.

1804 - В Санкт-Петербурге состоялось первое в мире исключительно научное путешествие на воздушном шаре.

1916 - во время Первой мировой войны впервые в мире применено боевое отравляющее вещество иприт.

1928 - советский ледокол "Красин" в арктических водах вблизи Шпицбергена спас экипаж дирижабля "Италия".

1931 - во Франции открыт памятник мушкетеру Д’Артаньяну.

1943 - в районе Прохоровки произошло самое крупное встречное танковое сражение Второй мировой войны.

1962 - состоялся первый концерт группы Rolling Stones в Лондоне.

1988 - областной совет Нагорного Карабаха объявил о выходе области из состава Азербайджана.

2009 - президентом Литвы впервые стала женщина — Даля Грибаускайте.

2011 - Нептун завершил первый с момента открытия планеты в 1846 году полный оборот вокруг Солнца.

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