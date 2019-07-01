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Александр Моор поздравил тюменских кондитеров с Всемирным днем шоколада

Губернатор, 21:46 11 июля 2019

Фото со страницы Александра Моора в соцсети

С Всемирным днем шоколада поздравил тюменских кондитеров и и всех любителей сладостей губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице в соцсети.

"В Тюмени фабрика "Квартет", "Кураж" - в Ялуторовске и "Слада" в Ишиме. Тюменская фабрика, например, сегодня изготавливает 50 видов и 365 тонн продукции в год. А начиналось все 21 год назад с конфет "Птичье молоко" и зефира", - написал глава региона.

Тюменские сладости экспортируются во многие уголки мира: страны ЕС - через Германию поставки осуществляются в Голландию, Грецию, Данию, Францию, Испанию, Италию. Израиль и страны СНГ также получают тюменскую продукцию, отметил Александр Моор.

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