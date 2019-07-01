Выходные в Тюмени будут по-настоящему жаркими

| Фото: из архива портала "Тюмень - наш дом" | Фото: из архива портала "Тюмень - наш дом"

До плюс 31 градуса ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 13 и 14 июля.

По данным центра Фобос, жаркая погода установится в регионе благодаря казахстанскому антициклону, который охватил большую часть Сибири.

В субботу в областном центре ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до 31 градуса. Ночью будет прохладнее – до плюс 16.

Жарким днем будет и воскресенье, 14 июля. Воздух прогреется до 31 градуса тепла, будет солнечно.

Летняя жара не отступит и в начале следующей недели. 15 июля ожидается также плюс 31.

Со вторника, 16 июля станет немного прохладнее – до плюс 26, пройдут небольшие дожди.

Любовь Голышева