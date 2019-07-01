13 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в МТЦ "Космос" (ул.Республики, 165А) начнется открытый чемпионат Тюменской области по интеллектуальным играм.

В Тюмени в 10 часов на Центральной площади начнется торжественная церемония вручения дипломов бакалаврам, магистрам и аспирантам Тюменского индустриального университета 2019 года.

В Тюмени в 11 часов в МТЦ "Космос" (ул.Республики, 165А) начнется благотворительный показ детского спектакля "Калейдоскоп историй".

В Тюмени в 11 часов 30 минут в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова начнется открытие проекта Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" – "Снять за 72 часа".

В Тюмени в 12 часов 30 минут на базе отдыха "Верхний бор" начнется работа площадки #ГТОнапляже.

В с. Омутинское в 10 часов в сквере "Молодежный" (Терешковой, 4А) начнется открытый турнир по стритболу 3×3.

В с. Санниково Тобольского района пройдет областной татарский праздник "Сабантуй".

Этот день в истории:

1728 - русский мореплаватель Витус Беринг отправился в плавание с Камчатки на север для открытия пролива между Америкой и Россией.

1772 - английский мореплаватель Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток.

1830 — В Российской Империи император Николай I утвердил "Положение о Ремесленном учебном заведении" (Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана).

1882 - в Москве и Петербурге открыты первые в России телефонные станции.

1908 - в Лондоне открылись IV Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины.

1930 - в Монтевидео прошло открытие первого чемпионата мира по футболу. В первенстве приняли участие 13 команд.