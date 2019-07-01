14 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 16 часов в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) начнется муниципальный отборочный этап состязаний в рамках спартакиады пенсионеров России.

В Тюмени на спортивной площадке СОШ №40 (ул. Профсоюзная, 46) пройдет турнир по мини-футболу на Кубок Лета-2019 среди детей 2011-2012 годов рождения.

В Тюмени в центре "Родник" пройдет областной открытый образовательно-реабилитационный форум Тюменской областной организации ВОС "Будущее за нами".

Этот день в истории:

1743 - родился Гавриил Романович Державин, русский поэт эпохи Просвещения, представитель классицизма.

1867 - в Великобритании Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит.

1897 - в России воскресенье объявлено официальным выходным днем.

1941 - впервые применили установку "Катюша".

1952 - американская компания "Дженерал моторз" объявила, что она начинает устанавливать в машинах первые в мире кондиционеры.

1968 - между СССР и США начались коммерческие авиарейсы.

1990 - президент СССР Михаил Горбачев подписал указ "О демократизации и развитии телевидения в СССР".