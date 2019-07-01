15 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в сквере Якова Неумоева (у Выставочного зала, ул. Севастопольская) начнется встреча специалистов управы Ленинского административного округа с жителями.

Этот день в истории:

1240 - Александр Невский с войском атаковал военный лагерь шведов на Неве и нанес им полное поражение (Невская битва).

1606 - родился Рембрандт Харменс ван Рейн, знаменитый голландский художник.

1784 - первый дирижабль с баллонетом совершил первый полет, оказавшийся не очень успешным: экипажу пришлось прорезать оболочку, чтобы уменьшить ставшее опасно высоким давление газа.

1869 - в Париже Ипполит Мега-Мурье запатентовал маргарин для нужд Военно-морского флота.

1923 - СССР объявил об образовании государственной авиакомпании "Аэрофлот".

1965 - конгресс США принял закон, требующий печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения для здоровья.

2002 - курс евро в ходе торгов сравнялся с курсом доллара (1,0018 доллара за евро).

2006 - основан сервис микроблогинга Twitter.