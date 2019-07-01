Тюменские производители примут участие в ярмарке в Курганской области

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Около 20 производителей промышленных и продовольственных товаров из Тюменской области заявились для участия в Крестовско-Ивановской ярмарке, которая состоится в селе Крестовском Шадринского района Курганской области 20 июля. Об этом рассказал заместитель главы Шадринского района по экономике, промышленности и связи Сергей Сартасов.

Традиция проводить широкую и красочную Крестовско-Ивановскую ярмарку зародилась 160 лет назад, сообщает "Тюменская область сегодня". Участников и гостей ярмарки ждут народные гуляния и выставки изделий ремесленников Урала и Сибири.