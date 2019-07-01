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Тюменские активисты намерены очистить от мусора лесополосу вдоль Транссиба

Общество, 12:31 13 июля 2019

Фото: op74.ru

Большой зеленый массив, который находится между улицей 30 лет Победы и Транссибирской железнодорожной магистралью, решили благоустроить тюменские активисты во главе Мариной Соловьевой.

"В лесополосе две тропинки, которые идут параллельно друг другу. Такие дорожки лучше всего подходят для активного отдыха. Но проблема в том, что на этой территории очень много мусора, поэтому мы запланировали два субботника. Приглашаем всех неравнодушных. С представителями управы мы уже договорились", - рассказала Марина Соловьева. Активисты также собираются повесить в лесополосе таблички "Мусор уноси с собой".

Генеральная уборка запланирована на 17 и 21 июля. Сбор участников у входа в "Тюмень Водоканал" в 12 часов, сообщает "Вслух.ру".

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